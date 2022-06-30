Зиньковский: «Спартак» готовится к Суперкубку. Вчера по телефону смотрел «Зенит» — ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о подготовке красно-белых к матчу за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».



«Конечно, мы готовимся, что-то нарабатываем потихоньку. Скоро и Суперкубок, и начало чемпионата. Обсуждаем с ребятами, главный тренер настраивает. Готовимся.



Смотрели ли вчера матч ЦСКА с «Зенитом»? Не вместе. У нас был ужин, я на телефоне смотрел», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, Антон Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Полузащитник перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» нынешним летом. Красно-белые открывают официальный сезон матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Он запланирован на 9 июля.

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