Антон Зиньковский рассказал о первых днях в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как адаптируется в московском клубе. Он стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне.

«Клуб принял хорошо. Новый главный тренер, новые требования: они немного другие, ведь у каждого специалиста всё по-разному. Привыкаю, осваиваюсь, с ребятами со всеми хороший контакт, всё хорошо», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с красно-белыми до 2027 года. В «Спартаке» Зиньковский будет играть под номером 17. По итогам минувшего сезона полузащитник сделал девять голевых передач.

«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского: