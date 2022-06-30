Зиньковский: не сказал бы, что «Зенит» непобедим и у «Спартака» нет шансов в Суперкубке
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом». Он уверен, что у красно-белых есть шансы завоевать трофей.
«Не сказал бы, что «Зенит» непобедим, и у нас нет шансов на Суперкубок. Это отдельный матч — даже не чемпионат. Если говорить о чемпионате в целом, то ещё можно поспорить, но отдельный матч любая команда может выиграть. Что угодно может случиться. За счёт чего «Спартак» может победить «Зенит», посмотрим 9 июля», — передаёт слова Антона Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июня. Он стартует в 19:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:55
-
12:49
-
12:49
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:33
-
12:29
Партнерский контент