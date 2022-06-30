Зиньковский: не сказал бы, что «Зенит» непобедим и у «Спартака» нет шансов в Суперкубке

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом». Он уверен, что у красно-белых есть шансы завоевать трофей.



«Не сказал бы, что «Зенит» непобедим, и у нас нет шансов на Суперкубок. Это отдельный матч — даже не чемпионат. Если говорить о чемпионате в целом, то ещё можно поспорить, но отдельный матч любая команда может выиграть. Что угодно может случиться. За счёт чего «Спартак» может победить «Зенит», посмотрим 9 июля», — передаёт слова Антона Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июня. Он стартует в 19:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.