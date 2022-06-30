Зиньковский: видел слова Заремы. Хорошо, что болельщики «Спартака» рады моему переходу

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о том, как болельщики московского клуба восприняли его переход. Он прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что в последний раз фанаты так радовались трансферу нападающего Квинси Промеса.



«Видел слова Заремы, что в последний раз так радовались трансферу Промеса. Это хорошо, что болельщики рады. Сейчас тяжело как-то их порадовать. Был Кубок — надеюсь, порадовали. Также надеюсь, Суперкубком и ещё какими-то трансферами порадуем.



Почему тяжело порадовать болельщиков? Было много недовольства. Но сейчас пришёл тренер, построил хорошую атмосферу. Почувствовал ли, что мне рады? Да», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме Антон Зиньковский рассказал о первых днях в «Спартаке»