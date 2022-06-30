Зиньковский: видел слова Заремы. Хорошо, что болельщики «Спартака» рады моему переходу
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о том, как болельщики московского клуба восприняли его переход. Он прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что в последний раз фанаты так радовались трансферу нападающего Квинси Промеса.
«Видел слова Заремы, что в последний раз так радовались трансферу Промеса. Это хорошо, что болельщики рады. Сейчас тяжело как-то их порадовать. Был Кубок — надеюсь, порадовали. Также надеюсь, Суперкубком и ещё какими-то трансферами порадуем.
Почему тяжело порадовать болельщиков? Было много недовольства. Но сейчас пришёл тренер, построил хорошую атмосферу. Почувствовал ли, что мне рады? Да», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Новость по темеАнтон Зиньковский рассказал о первых днях в «Спартаке»
Комментарии
- 30 июня 2022
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:06
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:55
-
12:49
-
12:49
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:33
-
12:29
Партнерский контент