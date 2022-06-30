Абаскаль руководил, Зиньковский отрабатывал удары. Фото с тренировки «Спартака»

Сегодня, 30 июня, в Тарасовке прошла открытая тренировка «Спартака». По её завершении состоялась пресс-конференция с участием нового главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

Он рассказал, за сколько дней принял решение возглавить московскую команду.

«В четырёх днях довольно много часов. Кроме того, есть опыт. Такие решения не принимаются за десять минут. Нужно оценить всё: игроков, амбиции и планы клуба. Уверен, что случайностей не бывает».

Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.