«Химки» вслед за «Спартаком» поддержали выдвижение Алаева на пост президента РПЛ

Подмосковные «Химки» поддержали выдвижение Александра Алаева на пост президента Российской Премьер-Лиги. Ранее о поддержке кандидатуры Алаева также сообщили в московском «Спартаке».

«Химки» выдвинули Александра Алаева в качестве кандидата на пост президента РПЛ», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе клуба.

Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. В мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022.



Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.