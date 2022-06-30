В «Торпедо» сообщили, что памятник Стрельцову будет сохранён после реконструкции стадиона

Технический директор «Торпедо» Кирилл Макарищев сообщил, что памятник известному советскому футболисту Эдуарду Стрельцову будет сохранён после реконструкции стадиона.
«Почему не будет памятника Стрельцову (вопрос Макарищеву. — Прим. «Чемпионата»)? Памятник на месте, не переживайте. Он остаётся на своем месте», — передаёт слова Макарищева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, ранее «Торпедо» представило проект реконструкции своего стадиона. 4 ноября компания-застройщик приступила к демонтажу строений на территории стадиона «Торпедо». Демонтаж арены продлился до первого квартала 2022 года. Следующим этапом работ стало прохождение государственной экспертизы проекта, подготовка тендерной документации, выбор генерального подрядчика и его мобилизация на площадке.
Активная фаза строительно-монтажных работ должна начаться в IV квартале 2022 года, а её завершение планируется в 2025 году.
- 30 июня 2022
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