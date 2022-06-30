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Спортдиректор «Торпедо»: на днях объявим о переходе Кутепова — он уже прошёл медосмотр

Спортдиректор «Торпедо»: на днях объявим о переходе Кутепова — он уже прошёл медосмотр
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Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин заявил, что в ближайшее время клуб объявит о подписании экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

«Усиления будут. Трансферное окно закрывается в сентябре. На днях объявим о переходе Кутепова, он прошёл медосмотр. Завтра объявим его. Смотрим усиления на каждую позицию. На следующей неделе объявим ещё двух-трёх новичков, помимо Кутепова», — передаёт слова Ляпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Он провёл 114 матчей, выиграл золотую, серебряную, бронзовую медали РПЛ и стал обладателем Суперкубка. Также Илья был заигран за сборную России. Ранее СМИ сообщали о желании футболиста продлить контракт с московским клубом. Однако 1 июня 2022 года сам Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака».

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