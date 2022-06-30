Бобровский: у арбитров РПЛ есть возможность обратиться к психологу по ходу сезона

Судья Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, рассказал, что арбитры РПЛ могут обращаться к психологу по ходу сезона.
«Я всегда стараюсь держать самоконтроль, хотя в душе иногда закипает. Думаю, выработал самоконтроль на матчах до РПЛ. Ведь чем ниже уровень, тем сложнее управлять процессом. И все навыки нарабатываются именно там.
У нас есть психолог, который с нами работает на сборах, и мы можем позвонить ему в течение сезона. Все по разному отходят от игры – кто-то с семьёй, кто-то замыкается, кто-то уезжает. Мы все разные люди. У всех свои характеры. Я пока к помощи психолога на прибегал. Хотя на сборах общаемся.
Я уже проходил через определённую известность, когда был футболистом. Так что отношусь к ней нормально. Сейчас я понимаю, что дебютант. И, возможно, из-за этого на меня чуть больше обращают внимание. Но никаких проблем – я к этому готов. У меня есть несколько людей, которых я читаю. У нас ведь мало кто пишет про судей на профессиональном уровне, но разбираются в этой работе все. Но вообще решение инспектора, руководителя, мнения коллег куда важнее», — сказал Бобровский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 30 июня 2022
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