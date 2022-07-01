Marca опубликовала топ-10 лучших футболисток сезона в Европе

Авторитетная спортивная газета Marca составила список из десяти лучших футболисток сезона-2021/2022 в Европе.

Возглавила рейтинг топ-10 футболисток континента в прошедшем сезоне Алексия Путельяс, представляющая «Барселону» и сборную Испании. Примечательно, что Путельяс является действующей обладательницей женского «Золотого мяча». На втором месте расположилась австралийская футболистка «Челси» Сэм Керр. Замкнула тройку лидеров представительница «Лиона» и сборной Франции Амандин Анри, которая в составе своего клуба стала победительницей женской Лиги чемпионов УЕФА.

Топ-10 лучших футболисток сезона-2021/2022 в Европе: