Marca опубликовала топ-10 лучших футболисток сезона в Европе
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Авторитетная спортивная газета Marca составила список из десяти лучших футболисток сезона-2021/2022 в Европе.
Возглавила рейтинг топ-10 футболисток континента в прошедшем сезоне Алексия Путельяс, представляющая «Барселону» и сборную Испании. Примечательно, что Путельяс является действующей обладательницей женского «Золотого мяча». На втором месте расположилась австралийская футболистка «Челси» Сэм Керр. Замкнула тройку лидеров представительница «Лиона» и сборной Франции Амандин Анри, которая в составе своего клуба стала победительницей женской Лиги чемпионов УЕФА.
Топ-10 лучших футболисток сезона-2021/2022 в Европе:
- Алексия Путельяс (Испания, «Барселона»).
- Сэм Керр (Австралия, «Челси»).
- Амандин Анри (Франция, «Лион»).
- Табеа Васмут (Германия, «Вольфсбург»).
- Сальма Баша (Франция, «Лион»).
- Мари-Антуанетт Катото (Франция, «Пари Сен-Жермен»).
- Вивиан Мидема (Нидерланды, «Арсенал»).
- Она Батлье (Испания, «Манчестер Юнайтед).
- Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»).
- Кристиане Эндлер (Чили, «Лион»).
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