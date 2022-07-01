Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca опубликовала топ-10 лучших футболисток сезона в Европе

Marca опубликовала топ-10 лучших футболисток сезона в Европе
Комментарии

Авторитетная спортивная газета Marca составила список из десяти лучших футболисток сезона-2021/2022 в Европе.

Возглавила рейтинг топ-10 футболисток континента в прошедшем сезоне Алексия Путельяс, представляющая «Барселону» и сборную Испании. Примечательно, что Путельяс является действующей обладательницей женского «Золотого мяча». На втором месте расположилась австралийская футболистка «Челси» Сэм Керр. Замкнула тройку лидеров представительница «Лиона» и сборной Франции Амандин Анри, которая в составе своего клуба стала победительницей женской Лиги чемпионов УЕФА.

Топ-10 лучших футболисток сезона-2021/2022 в Европе:

  1. Алексия Путельяс (Испания, «Барселона»).
  2. Сэм Керр (Австралия, «Челси»).
  3. Амандин Анри (Франция, «Лион»).
  4. Табеа Васмут (Германия, «Вольфсбург»).
  5. Сальма Баша (Франция, «Лион»).
  6. Мари-Антуанетт Катото (Франция, «Пари Сен-Жермен»).
  7. Вивиан Мидема (Нидерланды, «Арсенал»).
  8. Она Батлье (Испания, «Манчестер Юнайтед).
  9. Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»).
  10. Кристиане Эндлер (Чили, «Лион»).
Новость по теме
Карим Бензема — лучший игрок сезона в мире по версии Marca. Роналду — 21-й, Месси — 26-й
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022