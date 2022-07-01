Паоло Мальдини продлил контракт с «Миланом» до 2024 года

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини продлил контракт с «россонери». Об этом сообщает Sky Sport Italia. Также новое соглашение с клубом заключил спортивный директор Фредерик Массара.



Отмечается, что договоры рассчитаны до июня 2024 года.



«Всё хорошо, да, мы пролонгировали соглашения. Ситуация немного затянулась, но в итоге контракты продлены. Мы довольны тем, как провели сезон. Теперь планируем будущее, в котором будет много побед.



Мы немного запоздали с выходом на трансферный рынок, но всё будет исправлено. Я счастлив, даже если по мне этого не видно», — сказал Мальдини.



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Милан» впервые за десять лет стал чемпионом Италии, опередив «Интер» на два очка.

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