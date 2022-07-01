Паоло Мальдини продлил контракт с «Миланом» до 2024 года

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини продлил контракт с «россонери». Об этом сообщает Sky Sport Italia. Также новое соглашение с клубом заключил спортивный директор Фредерик Массара.
Отмечается, что договоры рассчитаны до июня 2024 года.
«Всё хорошо, да, мы пролонгировали соглашения. Ситуация немного затянулась, но в итоге контракты продлены. Мы довольны тем, как провели сезон. Теперь планируем будущее, в котором будет много побед.
Мы немного запоздали с выходом на трансферный рынок, но всё будет исправлено. Я счастлив, даже если по мне этого не видно», — сказал Мальдини.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Милан» впервые за десять лет стал чемпионом Италии, опередив «Интер» на два очка.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:
- 1 июля 2022
-
01:36
-
01:36
-
01:11
-
00:56
-
00:43
-
00:40
-
00:34
-
00:16
-
00:11
-
00:07
- 30 июня 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:43
-
23:30
-
23:30
-
23:20
-
23:20
-
23:00
-
23:00
-
22:51
-
22:51
-
22:33
-
22:26
-
22:10
-
22:05
-
21:59
-
21:48
-
21:46
-
21:37
-
21:33
-
21:27
-
21:21
-
21:16
-
21:15
-
21:10