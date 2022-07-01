«Мотивирован этим вызовом». Кассьерра обратился к «Зениту» в социальной сети

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался после перехода в стан действующих чемпионов страны.

«Очень рад и мотивирован этим новым вызовом. Поехали, «Зенит», — написал Кассьерра в одной из социальных сетей.

Напомним, о переходе 25-летнего Матео Кассьерры в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 июня. Контракт форварда с новым клубом заключён по схеме «3+1».

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский футболист принял участие в 22 матчах за «Сочи», забил 14 голов и отдал четыре голевых передачи.

Ранее футболист выступал за португальский «Белененсеш», амстердамский «Аякс» и ряд других клубов.

Караваев: когда «Зенит» берёт кубок, у нас играет «Ленинград»