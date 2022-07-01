«Мотивирован этим вызовом». Кассьерра обратился к «Зениту» в социальной сети
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался после перехода в стан действующих чемпионов страны.
«Очень рад и мотивирован этим новым вызовом. Поехали, «Зенит», — написал Кассьерра в одной из социальных сетей.
Напомним, о переходе 25-летнего Матео Кассьерры в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 июня. Контракт форварда с новым клубом заключён по схеме «3+1».
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский футболист принял участие в 22 матчах за «Сочи», забил 14 голов и отдал четыре голевых передачи.
Ранее футболист выступал за португальский «Белененсеш», амстердамский «Аякс» и ряд других клубов.
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