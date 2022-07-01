Кузнецов: неудивительно, что Шварц захотел заполучить Эджуке. В ЦСКА он здорово прибавил

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе нападающего Чидеры Эджуке в «Герту». Он отметил, что желание футболиста перебраться в более сильный чемпионат является абсолютно нормальным. Кроме того, экс-игрок заявил, что форвард серьёзно прибавил в армейском клубе.



«Герта» — это европейский чемпионат, который выше уровнем, чем РПЛ. Тем более с оттоком иностранных футболистов наш чемпионат будет только беднее. Но это хорошая возможность для российских футболистов набирать мастерство. Желание Эджуке играть в хорошем чемпионате абсолютно нормальное. Каждый хочет повышать мастерство. Может, здесь его привлекала зарплата, но желание играть в Европе оправдано, и я его за это не осуждаю. Мы все стремимся к лучшему.



Эджуке очень прибавил за последний год. Неудивительно, что Сандро Шварц захотел заполучить его в команду. Когда Эджуке пришёл, были пробелы в видении поля, технике, тактике. Но за последний год в ЦСКА он стал одним из ключевых футболистов, который берёт игру на себя, отдаёт, обостряет. От Эджуке всегда идёт угроза на ворота соперника. Эджуке очень качественный игрок, для ЦСКА его уход — потеря», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.