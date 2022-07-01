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Ришарлисон опубликовал прощальный пост по случаю ухода из «Эвертона»

Ришарлисон опубликовал прощальный пост по случаю ухода из «Эвертона»
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Бразильский нападающий Ришарлисон, недавно ставший игроком «Тоттенхэма», попрощался с «Эвертоном» и его болельщиками.

«Очень трудно прощаться с местом, которое стало моим домом; с болельщиками, которые приветствовали меня так, словно я был одним из них; с клубом, который относился ко мне по-доброму и помог мне развить чувство общности и сопереживания. Всей моей любви не хватит, чтобы отблагодарить вас. Люблю вас!» — написал футболист в своём «твиттере».

Ришарлисон перешёл в «Эвертон» из «Уотфорда» летом 2018 года. В стане «ирисок» бразилец провёл 152 матча и забил 52 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 48 млн. Официальной же информации от «Эвертона» и «Тоттенхэма» касательно стоимости трансфера пока что нет.

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