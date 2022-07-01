«Тоттенхэм» официально объявил о подписании Ришарлисона
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Атакующий футболист сборной Бразилии Ришарлисон официально стал игроком «Тоттенхэма», сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Игрок перешёл из «Эвертона», в котором провёл четыре сезона, перейдя из «Уотфорда» летом 2018 года.
Официальной суммы сделки «ирисок» и «Тоттенхэма» пока нет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 48 млн.
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