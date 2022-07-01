Фанаты «Локомотива» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Объединение болельщиков «Локомотива» UnitedSouth сообщило, что фанаты отказываются от посещения матчей Российской Премьер-Лиги из-за введения Fan ID. Таким образом, москвичи присоединились к фанатам других российских клубов, решивших бойкотировать матчи по этой же причине.
«После долгих обсуждений внутри сообщества фанатов «Локомотива» и отдельно внутри UnitedSouth мы приняли решение отказаться от походов на матчи РПЛ в качестве протеста против ввода в новом сезоне Премьер-Лиги «Паспорта болельщика». Мы не бросаем команду и продолжим поддерживать её, но за пределами стадиона.
Ещё раз повторим свою позицию в отношении самого документа: мы отказываемся оформлять Fan ID ради простого и обычного для всех нас посещения футбола. Все аргументы мы писали ещё зимой. Но основной остаётся тем же: домой по паспорту не ходят!
Фанат — не преступник. Stop Fan ID!
P.S. Фанат, оформивший Fan ID, больше не может считать себя частью движа. Если такой найдется среди UnitedSouth, он автоматически не может больше иметь никакого отношения к нашей организации», — говорится в заявлении.
- 1 июля 2022
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