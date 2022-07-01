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Стала известна причина ухода Сампаоли из «Марселя»

Стала известна причина ухода Сампаоли из «Марселя»
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Бывший наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли решил покинуть французский клуб из-за разногласий по трансферам, сообщает RMC Sport. По данным издания, аргентинец хотел видеть в команде опытных игроков. В то же время президент «Марселя» Пабло Лонгория сообщил специалисту, что клубу важно сохранить трансферный баланс. В связи с этим функционер предложил тренеру ждать концовки трансферного окна, чтобы подписать игроков с меньшими финансовыми тратами.

Ранее пресс-служба «Марселя» сообщила о разрыве соглашения по инициативе сторон.

Напомним, Хорхе Сампаоли возглавил «Марсель» в феврале 2021 года. До этого аргентинец тренировал бразильский клуб «Атлетико Минейро». В 2015 году Сампаоли со сборной Чили выиграл Кубок Америки.

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