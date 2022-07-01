Женские сборные Италии и Испании сыграли вничью в товарищеском матче

Сегодня, 1 июля, состоялся товарищеский матч между женскими сборными Италии и Испании. Встреча прошла на стадионе «Теофило Патини» и завершилась со счётом 1:1.

Нападающая итальянской команды Валентина Бергамаски открыла счёт в начале второго тайма. Алексия Путельяс забила ответный мяч на 67-й минуте встречи. Для Алексии Путельяс этот матч стал 100-м в составе национальной команды Испании.



Обе команды завершили подготовку к чемпионату Европы – 2022, который стартует 6 июля в Англии. В первом туре группового этапа сборная Италии встретится с командой Франции, а испанки сыграют с Финляндией.

Алексия Путельяс — действующая обладательница «Золотого мяча» среди женщин. Аналогичный приз среди мужчин завоевал Роберт Левандовски.