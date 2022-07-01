Гаранин: идея игры в «Сочи» будет ненамного отличаться от той, что была у меня в «Енисее»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал об игровой модели команды. Ранее Гаранин возглавлял «Енисей», выступавший в ФНЛ.



«Идея игры в «Сочи» будет ненамного отличаться от той, которая была у меня в «Енисее». «Енисей» предыдущий год тоже играл высоко, пытался отбирать мячи. Да, детали в прессинге, безусловно, будут отличаться. Это нормально. Но это не проблема. Нормально сказать футболистам: «Ребята, мы будем отбирать мяч выше», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Гаранин во главе «Сочи» сменил Владимира Федотова. Ранее специалист из «Сочи» перешёл в ЦСКА. Под руководством Федотова южане завоевали серебряные медали в чемпионате России. В концовке сезона южане опередили «Динамо».