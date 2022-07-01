Вадим Гаранин ответил на вопрос, может ли «Сочи» составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин оценил возможность южан стать чемпионами страны. В минувшем первенстве «барсы» заняли второе место.

«Может ли «Сочи» составить конкуренцию «Зениту»? Мы же сейчас играли на турнире. Конечно, там сильные футболисты. Мы видели много эпизодов, где мы можем не просто конкурировать, а пытаться быть сильнее. Безусловно, это пока очень сложно», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Недавно в стан сине-бело-голубых перебрался нападающий «Сочи» Матео Кассьерра. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский футболист принял участие в 22 матчах за «Сочи», забил 14 голов и отдал четыре голевых передачи.

Ранее футболист выступал за португальский «Белененсеш».