Тренер «Сочи» Гаранин высказался о противостоянии с Семаком

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о своём противостоянии с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. В минувшем первенстве «барсы» заняли второе место.

«Могу ли навязать конкуренцию Семаку? Соревноваться надо командами. Ещё раз повторю. Один человек в поле не воин. Невозможно одному тренеру всё знать и всё делать. Это огромный труд всего тренерского штаба, всех людей, которые в команде.



Массажисты, доктора трудятся даже в час ночи. Выпячивать и говорить, что мы навяжем кому-то тренерскую конкуренцию, не хотим. Мы попали в очень хорошую структуру, безумно этому рады. Хотим с этим клубом развиваться, двигаться дальше», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.