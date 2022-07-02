Тренер «Сочи» Гаранин высказался о противостоянии с Семаком
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Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о своём противостоянии с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. В минувшем первенстве «барсы» заняли второе место.
«Могу ли навязать конкуренцию Семаку? Соревноваться надо командами. Ещё раз повторю. Один человек в поле не воин. Невозможно одному тренеру всё знать и всё делать. Это огромный труд всего тренерского штаба, всех людей, которые в команде.
Массажисты, доктора трудятся даже в час ночи. Выпячивать и говорить, что мы навяжем кому-то тренерскую конкуренцию, не хотим. Мы попали в очень хорошую структуру, безумно этому рады. Хотим с этим клубом развиваться, двигаться дальше», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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