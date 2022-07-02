Не вернувшийся в «Спартак» после аренды Гус Тиль может оказаться в «Антверпене»

24-летний нидерландский полузащитник Гус Тиль, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, информирует AD.nl.



В прошлом сезоне Тиль на правах аренды играл на родине за «Фейеноорд» и летом должен был вернуться в Россию, однако этого не произошло. Нидерландская пресса сообщала о желании роттердамского клуба сохранить полузащитника ещё на сезон. В пятницу же футболист был замечен в бельгийском Антверпене.



«Антверпен» недавно возглавил известный в прошлом полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммел, а техническим директором клуба с марта является легенда «Аякса» Марк Овермарс. Именно последний, по информации издания, сейчас делает всё возможное для того, чтобы усилить команду Тилем.



Напомним, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам, находящимся на контрактах с российскими и украинскими клубами, приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.



Гус Тиль перешёл в «Спартак» из АЗ летом 2019 года за € 18 млн. Сезон-2021/2022 он провёл на правах аренды в «Фейеноорде», поучаствовав в 49 матчах, забив 21 гол и отдав 5 результативных передач. Всего в составе «Спартака» на его счету 24 игры, 2 гола и 3 ассиста. Контракт Тиля с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.