Экс-игрок сборной Бразилии Эдмундо предостерёг Неймара от перехода в «Ньюкасл»

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдмундо поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в «Ньюкасл Юнайтед».



«Ньюкасл» — это нувориши. Я был в Ньюкасле, это маленький и холодный городок. Если Неймару трудно адаптироваться в Париже, он не будет удовлетворён в «Ньюкасле». Сейчас он должен быть предельно сосредоточен, потому что впереди чемпионат мира. Если Неймар покажет такие же результаты, как на последних двух мундиалях, будет ли следующий тренер видеть в нём опору на будущее?



Переход в «ПСЖ» был не лучшим выбором Неймара. Очевидно, он бы зарабатывал так же, как и Роналду с Месси, спустя какое-то время в «Барселоне». Он понимал, что идёт в «ПСЖ» из-за денег. Спортивный проект был зрелищным, но команде было важнее показать себя, чем победить», — приводит слова Эдмундо Goal.com со ссылкой на подкаст Mundo Ed.