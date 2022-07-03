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Президент «Барселоны» рассказал, что настроен оптимистично по поводу контракта с Дембеле

Президент «Барселоны» рассказал, что настроен оптимистично по поводу контракта с Дембеле
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с продлением контракта с форвардом Усманом Дембеле. В последнее время появлялись различные слухи о будущем француза. В «Барселоне» признавали желание продлить контракт с игроком, но сетовали на слишком высокие финансовые требования Дембеле.

«У нас нет никакого дедлайна по данному вопросу. Но сейчас все стороны настроены оптимистично», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы предлагают французу контракт на два года. В настоящее время идут переговоры, но главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень хочет, чтобы футболист продлил соглашение. Пока полной уверенности в подписании нового контракта нет.

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