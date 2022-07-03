Зинченко может перейти в «Ювентус» в рамках сделки по де Лигту

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.

По данным источника, Зинченко может быть включён в сделку по защитнику «Ювентуса» Маттейсу де Лигту, которым интересуются «горожане». Также английский клуб может предложить туринцам Илкая Гюндогана и ещё доплатить около € 40-50 млн.

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.

В прошлом сезоне украинский футболист провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.