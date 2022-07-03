Соболев: от Абаскаля приятное первое впечатление. У нас всё будет хорошо

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о контрольной игре с «Енисеем» (3:0) и сборах московской команды под руководством испанца Гильермо Абаскаля.



«Был рад сыграть со своей бывшей командой, но всё-таки в «Енисее» сменилось уже много ребят, да и из персонала с того времени практически никого не осталось. На сборах главное – набрать форму и почувствовать игру. Мы хорошо поработали на сборах, качественно, всё через мяч. Провели три матча. Считаю, что процентов на 95 готовы к сезону. Считаю, не только мне, а всем очень понравилось. Сложилось приятное первое впечатление от тренера. Я думаю, что у нас всё будет хорошо. Изменилась ли тактика? Играем то с двумя, то с одним нападающим. Для меня особой разницы нет, играем в пять защитников или в четыре. Да, тренер хочет играть в несколько другой футбол, мы это отрабатываем на тренировках. В товарищеских играх вроде бы неплохо получается – посмотрим, как будет в сезоне», – сказал Соболев после матча в прямой трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу».



Напомним, 2 июля «Спартак» в Тарасовке обыграл «Енисей» со счётом 3:0. Соболев отметился вторым голом в матче. Первый записал в актив Квинси Промес, а точку поставил Даниил Хлусевич.