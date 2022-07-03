Игонин — о словах Родригао: каждый любит играть, независимо от того, есть зрители или нет

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на слова защитника «Сочи» Родригао, ранее заявившего, что он готов играть при пустых трибунах.

«Я допускаю, что возможно были сложности перевода, все эти нюансы. Но в моём понимании каждый игрок прежде всего любит играть и независимо от того, есть зрители на трибунах или нет, он всё равно будет продолжать заниматься своим делом. Мне кажется, что это самая важная позиция, на этом всё строится. В шесть лет никто не приходит футболом заниматься, потому что будет поддерживать зритель, он идёт туда не за этим», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее ряд объединений болельщиков клубов РПЛ заявили, что будут бойкотировать матчи лиги из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).