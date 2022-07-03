Президент Футбольной ассоциации Сербии: Влахович лучше Холанда

Президент Футбольной ассоциации Сербии Неманья Бьекович поделился мнением о форварде национальной команды и «Ювентуса» Душане Влаховиче. Он сравнил его с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Оба футболиста родились в 2000 году.
«Влахович лучше, чем Холанд. Он более разносторонний игрок. Да, у норвежца есть разрушающая сила. Но Душан не уступает ему. В то же время у Влаховича есть вариативность в игре, он лучше подстраивается. «Манчестер Сити» и «Ювентус» заплатили примерно одинаковые суммы за них», — цитирует Бьековича Football Italia.
Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины». В 2021 году нападающий забил 33 мяча. Таким образом, он повторил рекорд Криштиану Роналду, который ранее забил столько же мячей за год в Серии А в «Ювентусе».
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