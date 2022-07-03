Бушманов: надеюсь, в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака» зарубы не будет
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча ветеранов «Спартака» и «Зенита». Встреча состоится за день до Суперкубка России. Трофей также разыграют «Спартак» и «Зенит».
Ветераны встретятся 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Бушманов выразил надежду, что эмоции не помешают соперникам сыграть в футбол.
«Что касается принципиального характера, то этот матч не будет таковым для меня. Мы уже не действующие футболисты. Будет интересно встретиться с партнёрами, соперниками. Понятно, что и «Спартак», и «Зенит» захотят выиграть, но не любой ценой. Надеюсь, что зарубы не будет», — сказал Евгений Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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