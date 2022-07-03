Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская команда «Краснодара» обыграла «Енисей» в матче Суперлиги

Женская команда «Краснодара» обыграла «Енисей» в матче Суперлиги
Комментарии

В Краснодаре прошёл очередной матч 15-го тура женской Суперлиги. «Краснодар» принимал «Енисей». Матч состоялся на малой арене ФК «Краснодар» и закончился победой хозяев с минимальным счётом.

Единственный мяч был забит в концовке. На 87-й минуте отличилась Даниэла Басаева. Она пробила с угла штрафной в ближнюю девятку. А голкипер «Енисея» не сумела выручить свою команду.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Енисей» находится на пятом месте.

Следующий тур Суперлиги будет проходить в грядущий уикенд. Его откроет центральный матч тура «Локомотив» — «Зенит». Он пройдёт на «РЖД Арене» 8 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022