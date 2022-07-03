Кассьерра назвал Барриоса лучшим другом в «Зените»
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Новичок «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о том, кто является его лучшим другом в команде. Нападающий назвал им колумбийского соотечественника Вильмара Барриоса.
«Кто мой лучший друг в команде? Конечно, Барриос», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 3 июля, Кассьерра дебютировал за «Зенит». Он принял участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой», который проходил в «Сочи» на стадионе «Фишт». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Зенита», а Кассьерра забил один из мячей.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».
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