Кассьерра назвал Барриоса лучшим другом в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о том, кто является его лучшим другом в команде. Нападающий назвал им колумбийского соотечественника Вильмара Барриоса.



«Кто мой лучший друг в команде? Конечно, Барриос», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Сегодня, 3 июля, Кассьерра дебютировал за «Зенит». Он принял участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой», который проходил в «Сочи» на стадионе «Фишт». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Зенита», а Кассьерра забил один из мячей.



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».