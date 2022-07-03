Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра назвал Барриоса лучшим другом в «Зените»

Кассьерра назвал Барриоса лучшим другом в «Зените»
Комментарии

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о том, кто является его лучшим другом в команде. Нападающий назвал им колумбийского соотечественника Вильмара Барриоса.

«Кто мой лучший друг в команде? Конечно, Барриос», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 3 июля, Кассьерра дебютировал за «Зенит». Он принял участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой», который проходил в «Сочи» на стадионе «Фишт». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Зенита», а Кассьерра забил один из мячей.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».

Новость по теме
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче благодаря дебютному голу Кассьерры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022