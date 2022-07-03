Баженов — о матче легенд: буду «душить» Быстрова, чтобы сыграл второй тайм за «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящем матче легенд с «Зенитом». Встреча пройдёт 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. На следующий день, 9 июля, пройдёт матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

«Это большая честь для меня и определённый аванс. В моём понимании мне далеко до таких легендарных ветеранов, но спасибо за доверие. Физики добавлю, с техникой и тактикой будет сложнее, конечно.



В каждой команде много достойных игроков, которых не включили. Может, кто-то не смог по состоянию здоровья или кто-то физически не может, как, например, Владислав Радимов, который на сборах – я бы с удовольствием на него посмотрел.



Будет ли матч принципиальным? Всё равно мы спортсмены, люди, которые хотят побеждать в любой игре, неважно, футбол ли это. Так или иначе, заруба будет, мне кажется.



Буду ли говорить, чтобы Быстров второй тайм сыграл за «Спартак»? Я это предлагал, буду «душить» до конца, чтобы сыграл за нас. Но понимаю, что на данный момент это невозможно. Он сам сказал, что будет играть за «Зенит». Прогноз? Лучше без них. Для меня это очень важная игра», — цитирует Баженова Metaratings.