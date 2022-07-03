Чанов: на родину Льва Яшина не стоит приглашать иностранных вратарей
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выказался о подписании «Зенитом» бразильского голкипера Ивана. По мнению Чанова, российским клубам нужно задействовать собственных вратарей, а не легионеров.
«Я считаю, что наша вратарская школа достаточно сильная — на родину Льва Яшина не стоит приглашать иностранных вратарей. А если приглашать, то высокого уровня», — цитирует Чанова «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что в «Коринтианс» в аренду отправится форвард Юри Алберто, а в обратном направлении перейдут Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
В прошлом сезоне Иван принял участие лишь в трёх встречах «Коринтианса». Он пропустил два мяча и отметился одним сухим матчем.
«Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России.
Новость по темеВ «Зените» объяснили аренду бразильского вратаря Ивана
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