Чанов: на родину Льва Яшина не стоит приглашать иностранных вратарей

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выказался о подписании «Зенитом» бразильского голкипера Ивана. По мнению Чанова, российским клубам нужно задействовать собственных вратарей, а не легионеров.



«Я считаю, что наша вратарская школа достаточно сильная — на родину Льва Яшина не стоит приглашать иностранных вратарей. А если приглашать, то высокого уровня», — цитирует Чанова «РБ Спорт».



Ранее стало известно, что в «Коринтианс» в аренду отправится форвард Юри Алберто, а в обратном направлении перейдут Иван и полузащитник Густаво Мантуан.



В прошлом сезоне Иван принял участие лишь в трёх встречах «Коринтианса». Он пропустил два мяча и отметился одним сухим матчем.

«Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России.