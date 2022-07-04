Семак высказался о возможном участии Кассьерры в матче Суперкубка со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (2:1). Колумбийский футболист забил в данной игре дебютный гол за санкт-петербургскую команду, который принёс ей победу.
«Матео только-только к нам присоединился. Конечно, ему нужно ещё работать, прибавлять в плане своих физических кондиций. Качества, которые у него есть, они видны. И тот момент, который он реализовал, и следующий момент, в котором хорошо разобрался и мог забить — нанёс очень хороший удар. Это говорит о его уровне исполнительского мастерства. Оно высокое, поэтому посмотрим в течение недели и проанализируем, насколько его состояние позволит сыграть и сколько сыграть (со «Спартаком» в Суперкубке. – Прим. «Чемпионата)», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, Кассьерра перешёл в санкт-петербургский клуб из «Сочи». Контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.
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