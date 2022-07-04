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Криштиану Роналду хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал 6-7 новичков

Криштиану Роналду хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал 6-7 новичков
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду настаивает на том, чтобы клуб серьёзно усилился в летнее трансферное окно, сообщает Sports Illustrated со ссылкой на YouTube-канал Фабрицио Романо.

По данным источника, португальский нападающий считает, что клубу нужно шесть-семь новичков.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью клуба на трансферном рынке, в сравнении с конкурентами по АПЛ.

Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 24 гола и сделал три результативные передачи.

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