Защитник «Зенита-2» Сандрачук: возможность сыграть за основу — радость для воспитанника

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Сандрачук высказался об эмоциях от игры за основной состав клуба.
«Любые игровые минуты за основную команду, на данном этапе, я могу занести в свой актив. Были ошибки, были хорошие действия, но любая возможность, как у воспитанника «Газпром»-Академии, сыграть за основную команду — большая радость. Поэтому эту игру я точно занесу в свой актив.
На самом деле, играя рядом с такими партнёрами, начинаешь уже неосознанно играть быстрее, двигаться. И цена ошибки здесь выше. Партнеры по команде меня очень хорошо приняли, поэтому ошибки, которые я допускаю из-за неопытности, они помогают и подбадривают, чтобы я ещё больше старался и принимал правильные решения на поле», — приводит слова Сандрачука официальный сайт «Зенита».
Напомним, во вчерашнем матче с «Црвеной Звездой», завершившемся победой «Зенита» со счётом 2:1, Александр Сандрачук вышел на поле на 78-й минуте, заменив Андрея Мостового.
Вильмар Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом».
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