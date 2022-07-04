Артета прокомментировал трансфер Жезуса в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал приобретение бразильского нападающего Габриэла Жезуса у «Манчестер Сити».
«Я очень взволнован. Клуб проделал огромную работу, чтобы подписать игрока такого уровня. Я лично очень хорошо знаю Габриэла Жезуса, и мы все хорошо знаем его по выступлениям в АПЛ, где он действительно добился успеха.
Позиция центрального нападающего давно находилась на нашем радаре усилений. Нам удалось заполучить игрока, которого все хотели, поэтому я очень счастлив», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Напомним, бразильский форвард Габриэл Жезус ранее работал с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, когда испанский специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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