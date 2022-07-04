В «Зените» рассказали, начал ли клуб оформлять Fan ID для игроков и персонала
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился информацией об оформлении Fan ID для посещения российских стадионов для персонала и игроков клуба.
«Начали ли в «Зените» оформлять паспорт болельщика для персонала и игроков клуба? Пока мониторим», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Министерство спорта анонсировало, что уже с 4 июля можно будет начать оформление паспорта болельщика. Документ понадобится для прохода на игры РПЛ, а также на финальный матч Кубка России, и получать его нужно будет всем: болельщикам, VIP-гостям, персоналу и журналистам.
Чтобы получить паспорт болельщика, нужно заполнить анкету на Госуслугах и приложить фотографию.
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