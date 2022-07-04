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Гаврилов: кому нужен Fan ID? На российский футбол будут ходить те, кому делать нечего

Гаврилов: кому нужен Fan ID? На российский футбол будут ходить те, кому делать нечего
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.

«Fan ID? Кому он вообще нужен? Я оформлять не буду, может быть, кто-то и будет его оформлять. Упадёт ли посещаемость на матчах? Тут дело в том, что если кто и будет ходить на футбол, то они будут смотреть на вывеску матчей. Но вообще стоит ли тратить своё драгоценное время на российский футбол? Сейчас эти игры нам ничего не дают. Даже на ЦСКА – «Спартак», «Спартак» — «Зенит» будет ходить очень мало народу. Ходить будут только те, кому делать вообще нечего», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее активные болельщики многих клубов объявили бойкот матчей РПЛ и Кубка России из-за введения Fan ID.

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