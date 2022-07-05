Фёдор Чалов высказался о первом матче за ЦСКА после возвращения из «Базеля»
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свой первый матч в составе российского клуба после возвращения из аренды из «Базеля». Напомним, Чалов принял участие в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Пари Нижний Новгород» (0:2).
«Отличные ощущения после возвращения в ЦСКА. Чувствую себя хорошо. Болельщики приняли тепло, атмосфера потрясающая», — приводит слова Чалова ТАСС.
Напомним, вторую часть прошлого сезона россиянин провёл в аренде в «Базеле». В составе швейцарского клуба Чалов принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Базель» надеется вернуть Чалова из ЦСКА и сейчас клубы ведут переговоры по этому вопросу.
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