Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека может перейти в «Аталанту»
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 21-летнего француза заинтересована «Аталанта», информирует Media Foot Marseille.
Согласно сведениям источника, «Аталанта» целенаправленно следит за игроками молодёжной сборной Франции, поэтому помимо Бека-Бека итальянский клуб включил в свой шорт-лист ещё двух молодых французов — Ибраима Диалло из «Сатугемптона» и Бубакари Сумаре из «Лестера».
Напомним, Бека-Бека перешёл в «Локомотив» летом 2021 года из «Кана». По данным СМИ, сумма сделки составила € 6 млн, однако интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.
В РПЛ сезона-2021/2022 Бека-Бека провёл 19 матчей и отметился 4 результативными передачами.
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