Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека может перейти в «Аталанту»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 21-летнего француза заинтересована «Аталанта», информирует Media Foot Marseille.

Согласно сведениям источника, «Аталанта» целенаправленно следит за игроками молодёжной сборной Франции, поэтому помимо Бека-Бека итальянский клуб включил в свой шорт-лист ещё двух молодых французов — Ибраима Диалло из «Сатугемптона» и Бубакари Сумаре из «Лестера».

Напомним, Бека-Бека перешёл в «Локомотив» летом 2021 года из «Кана». По данным СМИ, сумма сделки составила € 6 млн, однако интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

В РПЛ сезона-2021/2022 Бека-Бека провёл 19 матчей и отметился 4 результативными передачами.