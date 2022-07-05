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В «Базеле» отреагировали на новость о возможном переходе защитника «Динамо» Ордеца

В «Базеле» отреагировали на новость о возможном переходе защитника «Динамо» Ордеца
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Директор по медиакоммуникациям швейцарского «Базеля» Саймон Вальтер прокомментиривал возможный переход защитника «Динамо», украинца Ивана Ордеца в их команду.

«Мы никогда не будем обсуждать трансферы таким образом. Но на данный момент нет никакой информации об официальных переговорах «Базеля» о переходе Ордеца», — сказал Вальтер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Иван Ордец провел в минувшем сезоне-2021/2022 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и получил три жёлтые карточки. Последним официальным матчем Ивана в составе «Динамо» был матч с санкт-петербургского «Зенита» 12 декабря 2021 года.

Ранее издание «Спорт-экспресс» сообщало о том, что украинским интересуется «Базель».

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