Защитник Дагерстоль продлил срок приостановки контракта с «Химками»

Шведский защитник Филип Пер Дагерстоль продлил срок приостановки контракта с «Химками» до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба подмосковной команды. Футболист воспользовался разрешением ФИФА и проведёт предстоящий сезон в новой команде.
Напомним, после решения разрешить легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами РПЛ, вынесенного ФИФА 7 марта текущего года, Дагерстоль покинул расположение «Химок» и вернулся в «Норрчёпинг».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Химки» принимали участие в стыковых матчах, в которых смогли превзойти «СКА-Хабаровск» и сохранить прописку в РПЛ. Первый матч нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Химки» проведут на домашнем стадионе с действующим чемпионом страны санкт-петербургским «Зенитом» 15 июля.
- 5 июля 2022
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