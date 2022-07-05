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Макаров и Чуперка устроили драку, Слуцкий спорил с Йокановичем. Фото с «Динамо» — «Рубин»

Макаров и Чуперка устроили драку, Слуцкий спорил с Йокановичем. Фото с «Динамо» — «Рубин»
Денис Макаров, Валерий Чуперка и Леонид Слуцкий
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5 июля в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо» в товарищеском матче «Динамо» встречалось с казанским «Рубином». Игра завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

На 52-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 78-й минуте главный арбитр показал две красные карточки — с поля были удалены Макаров и хавбек «Рубина» Валерий Чуперка. В компенсированное время встречи нападающий «Динамо» Константин Тюкавин установил итоговый счёт, успешно реализовав пенальти.

Футболист московского «Динамо» Денис Макаров и игрок казанского «Рубина» Валерий Чуперка устроили драку в ходе товарищеского матча. Инцидент случился на 78-й минуте встречи, состоявшейся в Новогорске.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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