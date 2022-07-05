Артист Егор Шип: не готов краситься в рыжий, если «Спартак» выиграет Суперкубок у «Зенита»

Блогер Егор Шип признался, что не готов перекрасить волосы в случае, если его любимый клуб РПЛ московский «Спартак» выиграет Суперкубок.

«Не готов покраситься в рыжий, если «Спартак» выиграет Суперкубок у «Зенита». Я это делал по приколу. Например, проснулся и думаю — надо покраситься в красный», — передаёт слова Шипа корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок.

Ранее игрок «Спартака» Квинси Промес представил совместный с Шипом и рэп-исполнителем и поклонником команды Александром ST Степановым трек «Наше имя знают все».