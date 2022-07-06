«Фламенго» больше не рассматривает Вендела как приоритетную трансферную цель

Бразильский «Фламенго» утратил интерес к 24-летнему хавбеку санкт-петербургского «Зенита» Венделу. Об этом сообщает Extra Globo со ссылкой на UOL.
Как отмечает источник, приоритетная цель клуба по-прежнему не изменилась, она заключается в усилении позиции центрального полузащитника. После неудачной попытки подписать на правах аренды Вендела, «Фламенго» переключился на 27-летнего бразильского опорного хавбека «Удинезе» — Уолласа.
Напомним, Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за € 20,3 млн. За санкт-петербургский клуб он уже провёл 55 матчей, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, а нынешняя стоимость оценивается в € 19 млн.
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