Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» больше не рассматривает Вендела как приоритетную трансферную цель

«Фламенго» больше не рассматривает Вендела как приоритетную трансферную цель
Комментарии

Бразильский «Фламенго» утратил интерес к 24-летнему хавбеку санкт-петербургского «Зенита» Венделу. Об этом сообщает Extra Globo со ссылкой на UOL.

Как отмечает источник, приоритетная цель клуба по-прежнему не изменилась, она заключается в усилении позиции центрального полузащитника. После неудачной попытки подписать на правах аренды Вендела, «Фламенго» переключился на 27-летнего бразильского опорного хавбека «Удинезе» — Уолласа.

Напомним, Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за € 20,3 млн. За санкт-петербургский клуб он уже провёл 55 матчей, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, а нынешняя стоимость оценивается в € 19 млн.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.

Новость по теме
«Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022