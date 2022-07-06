Стив Манданда хочет сменить «Марсель» на «Ренн»
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Французский голкипер «Марселя» Стив Манданда готов к переходу в другой клуб, сообщает L'Equipe.
По информации издания, француз намерен сменить свой клуб на «Ренн». Переговоры между командой и Мандандой велись последние недели и в итоге голкипер дал устное согласие на переход. Теперь начались переговоры между клубами. Они могут положительно завершиться в самое ближайшее время.
37-летний Манданда в прошлом сезоне провёл на поле 20 матчей, в 10 из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. За это количество матчей он пропустил всего лишь 15 голов. Также на его счету одна жёлтая карточка, которую он получил в матче Лиги конференций. Всего за французский клуб он сыграл в 610 матчах, в которых пропустил 674 мяча.
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