В «Зените» отреагировали на травму Мантуана, полученную на Кубке Либертадорес
Поделиться
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на повреждение, которое получил полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан. Напомним, в ближайшее время он должен присоединиться к российскому клубу на правах аренды. Футболист получил травму в начале второго тайма матча бразильского клуба с аргентинской командой «Бока Хуниорс» (0:0, 6:5 пен.) в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.
«Что касается травмы Мантуана, сегодня будет обследование», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение клуба между 14 и 16 июля. Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:52
-
10:39
-
10:23
-
10:19
-
10:17
-
09:56
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:37
-
09:18
-
08:30
-
08:13
-
08:06
-
07:44
-
07:22
-
06:54
-
06:42
-
06:39
-
06:21
-
06:08
-
05:59
-
05:51
-
05:45
-
05:23
-
05:19
-
04:53
-
04:52
-
04:34
-
04:30
Партнерский контент