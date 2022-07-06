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В «Зените» отреагировали на травму Мантуана, полученную на Кубке Либертадорес

В «Зените» отреагировали на травму Мантуана, полученную на Кубке Либертадорес
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на повреждение, которое получил полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан. Напомним, в ближайшее время он должен присоединиться к российскому клубу на правах аренды. Футболист получил травму в начале второго тайма матча бразильского клуба с аргентинской командой «Бока Хуниорс» (0:0, 6:5 пен.) в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.

«Что касается травмы Мантуана, сегодня будет обследование», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение клуба между 14 и 16 июля. Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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