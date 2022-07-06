В «Зените» отреагировали на травму Мантуана, полученную на Кубке Либертадорес

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на повреждение, которое получил полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан. Напомним, в ближайшее время он должен присоединиться к российскому клубу на правах аренды. Футболист получил травму в начале второго тайма матча бразильского клуба с аргентинской командой «Бока Хуниорс» (0:0, 6:5 пен.) в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.



«Что касается травмы Мантуана, сегодня будет обследование», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение клуба между 14 и 16 июля. Об этом заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.