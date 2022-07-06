Мантуан, арендованный «Зенитом», получил травму в матче за «Коринтианс»

Бразильский полузащитник Густаво Мантуан, который проведёт следующий сезон в «Зените» на правах аренды, получил травму в матче Кубка Либертадорес, выступая за «Коринтианс», сообщает ESPN AR.



Из-за повреждения Мантуан был вынужден покинуть поле в начале второго тайма матча бразильского клуба с аргентинской командой «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.



Основное время как первого, так и второго матча «Коринтианса» и «Боки» завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти победу со счётом 6:5 одержал бразильский клуб, который вышел в четвертьфинал турнира.



Напомним, 29 июня было объявлено о соглашении «Зенита» и «Коринтианса». По нему в составе бразильской команды сезон-2022/2023 проведёт Юри Алберто, а за «Зенит» будут выступать Густаво Мантуан и вратарь Иван. Ожидалось, что новички присоединятся к сине-бело-голубым в середине июля.

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