«Барселона» разозлилась на испанскую федерацию из-за травмы Алексии Путельяс

В «Барселоне» выразили разочарование действиями Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, в клубе считают, что действия организации и главного тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды привели к серьёзной травме испанской полузащитницы Алексии Путельяс. По мнению руководства «Барселоны», футболистка не получала отдыха, что привело к разрыву передней крестообразной связки левого колена. Из-за травмы Путельяс не сыграет на чемпионате Европы серди женских сборных, который начнётся сегодня, 6 июля, а также не сможет помочь «Барселоне» в течение нескольких месяцев.



Чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Испании сыграет в группе В с командами Германии, Дании и Финляндии.

Алексия Путельяс порвала крестообразные связки и пропустит Евро